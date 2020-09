Albert Serra estrenarà «Personalien» a Catalunya dins del Temporada Alta

Temporada Alta estrenarà per primera vegada a Catalunya la videoinstal·lació Personalien d'Albert Serra. Es tracta d'un encàrrec del Museu Reina Sofía de Madrid, on es va presentar l'any passat, i que gira al voltant del desig central i les contradiccions amb la moral del segle XVIII. De fet, el muntatge consisteix en diverses pantalles que recreen un bosc i amb diversos personatges com si vinguessin d'un quadre que practiquen «cruising» (una pràctica que es basa en tenir sexe amb desconeguts enmig de la natura). D'altra banda, el festival manté la seva aposta pel món cinematogràfic amb la programació de vuit pel·lícules diferents.

Hi ha produccions nacionals i internacionals i també cinema que parla d'arts escèniques des de diferents punts de vista o films que parlen de grans conflictes mundials. Un exemple és la pel·lícula de David Trueba A este lado del mundo. Aquesta explica la història d'un enginyer que decideix acceptar un encàrrec de feina a Melilla i allà xoca amb una realitat desconeguda per ell i amb la complexitat d'un dels grans assumptes que remouen el món: la immigració.



Programació internacional

A escala internacional, el festival ha programat Tomando partido, el documental de Joe Stephenson sobre la vida de Ian McKellan, un actor conegut pels seus papers en produccions internacionals com ara El Senyor dels Anells. També en destaquen Vania en la calle 42, de Louis Malle, que arrenca amb un assaig d'una obra de Txèkhov en un teatre abandonat de Broadway. Finalment acaba exposant la vida dels actors que participen en l'assaig teatral.

Josep d'Aurel és la pel·lícula franco-espanyola sobre un exiliat espanyol a França quan aquesta està entrant a la Segona Guerra Mundial. El film compta amb les veus de Sergi López i Sílvia Pérez Cruz.



Recuperen «Actrius»

Aquest any la programació inclou produccions del país com Actrius, una pel·lícula que parla del món del teatre i en la qual es reuneix un quartet irrepetible de grans actrius catalanes com són Núria Espert, Rosa Maria Sardà, Anna Lizaran i Mercè Pons. El film és una adaptació que Ventura Pons va fer de l'obra E.R de Josep Maria Benet i Jornet. Girant per Sant Antoni és l'altra producció catalana que es podrà veure a Temporada Alta de la mà de Pere Alberó. Aquest és el film inclassificable a partir de l'observació minuciosa del director sobre un mercat i un barri, els de Sant Antoni, que han canviat radicalment en els darrers anys amb la millora estètica del barri i la gentrificació que aquesta ha portat.



Els oblidats de la guerra

La 29a edició del festival comptarà amb el documental Encara hi ha algú al bosc, que complementa l'obra de teatre que també es podrà veure a Temporada Alta amb el mateix nom. El film periodístic, de Teresa Turiera, Erol Ileri i Tyler Franta sota l'equip de Cultura i Conflicte, dona veu als oblidats de la guerra dels Balcans, a les víctimes de violacions utilitzades com a armes de guerra i també dels fills nascuts d'aquestes violacions, també víctimes diferides del conflicte, quan se celebren els 25 anys del tractat de pau. El projecte es complementa a més amb una exposició que acompanya l'obra de teatre i aquest documental.

La programació de cinema dins el festival Temporada Alta està feta en coordinació i col·laboració del Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona/Cinema Truffaut.