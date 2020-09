El Govern català declara la cultura un «bé essencial»

El Govern català va acordar ahir declarar la cultura «bé essencial». L'acord ha de servir com a «punt de partida» per elaborar el marc normatiu «que garanteixi i reguli l'accés a la cultura i els drets culturals de la ciutadania, que permeti accelerar la represa dels diversos sectors culturals i que doni resposta a les necessitats de les persones professionals i dels esmentats sectors, dignificant tant els perceptors com els emissors de la cultura». Aquesta declaració, va apuntar ahir la portaveu del Govern, Meritxell Budó, «forma part d'un pla per preservar la cultura davant de noves restriccions, i establir una sèrie d'accions que donin cobertura als drets culturals del ciutadans i a les indústries i als sectors creatius».

En roda de premsa, Budó va destacar que el Govern ha pres aquest acord però «ara s'ha d'anar desgranant i desenvolupant de quina manera es tradueix això». «Aquest acord el prenem en el marc de la pandèmia i en un marc de la no pandèmia pensant en un futur amb la cultura com un bé essencial», va afegir la portaveu.

En aquest acord, l'executiu remarca que la situació excepcional de pandèmia «ha fet evident que la cultura i les seves expressions han estat fonamentals per poder afrontar les situacions d'aïllament de les persones».