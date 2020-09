El Museu del Joguet de Figueres exposa les ombres xineses del segle XIX del fons Joan Amades. La mostra itinerant divulga la col·lecció de làmines que conserva el fons d'imatgeria popular del folklorista, i que es troben dipositades al Centre de Documentació de Cultura Popular de la Generalitat. S'hi exposen, a través de quinze plafons, les reproduccions d'aquelles làmines que Joan Amades va fer servir per il·lustrar el llibre 'Titelles i ombres xineses', de la col·lecció Biblioteca de Tradicions Populars (1933). Totes elles es van imprimir a Barcelona, als tallers de Juan Llorens i Antonio Bosch, després que els gravadors adaptessin models francesos i italians als gustos catalans de l'època. L'exposició es pot veure fins al 29 de novembre.

Les ombres xineses són figures de cartró o altres materials creades per a fer teatre que, quan reben un focus de llum per la part posterior, projecten la seva ombra en una pantalla translúcida. Joan Amades considerava que aquestes figures tenen procedència oriental. I precisament, de la Xina, on van assolir una gran popularitat i on es van perfeccionar, és d'on van agafar-ne el nom.

No està clar ni com ni quan que es van introduir a Europa, tot i que a les darreries del segle XVII eren un espectacle popular al sud d'Alemanya. A Catalunya, les primeres notícies sobre aquestes figures es remunten a l'any 1800 a Barcelona, quan una companyia de circ italiana va incorporar les ombres a les seves funcions. Així mateix, cap al 1860, els fulls d'ombres xineses estampades sobre paper es venien com a joguet, que després els infants retallaven per jugar.

Ara, el Museu del Joguet de Catalunya ret homenatge a les ombres xineses del segle XIX que conserva el fons d'imatgeria popular del folklorista Joan Amades. Ho fa acollint una exposició itinerant, que s'inaugurarà aquest divendres, i que es podrà veure fins al 29 de novembre a la sala Brossa-Frègoli.

Làmines i publicacions

L'exposició, organitzada per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural i comissariada per Antoni Serés, presenta quinze plafons que recullen reproduccions de les làmines d'ombres xineses que es conserven al Centre de Documentació de Cultura Popular. Acompanyant-les, es mostra també una selecció de les publicacions de Joan Amades que es conserven al Centre de Documentació i Arxiu del Museu del Joguet de Catalunya a Figueres.

Les làmines procedents del Centre de Documentació de Cultura Popular són les que va utilitzar Joan Amades per il·lustrar el llibre 'Titelles i ombres xineses', de la col·lecció Biblioteca de Tradicions Populars (1933). La totalitat d'aquestes làmines va ser impresa a Barcelona a les impremtes de Juan Llorens i d'Antonio Bosch. A partir de models francesos (país on tenien gran popularitat i difusió) i italians, els gravadors van adaptar aquesta làmines als gustos catalans de l'època.