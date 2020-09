Un Bertrana per resistir i créixer emmirallant-se en la cultura dels ibers

«Aquesta és una història sobre la capacitat de resistència i transformació de les dones, de reconnectar amb l'essència en les dificultats», explicava ahir l'escriptora i professora Núria Esponellà sobre Ànima de tramuntana, «el relat intimista amb rerefons històric» amb què ha guanyat el 53è premi Prudenci Bertrana de Novel·la. La gironina, que ja va quedar finalista al guardó el 2012 per Una dona d'aigua, se centra en la situació de dues dones que viuen, en paral·lel, en cultures i èpoques molt diferents, situacions similars.

Els treballs al jaciment ibèric d'Ullastret d'una arqueòloga que passa un moment difícil a causa d'una separació i una pèrdua serveixen a Esponellà com a espurna per recompondre la història de l'Ekinar, una dona del segle III abans de Crist i confrontar les dues.

«La cultura indiketa veia la mort com a part del cicle de l'existència, hi havia una connexió amb la natura; la cultura actual, en canvi, l'afronta com un tabú i viu un desarrelament del món natural», exposava ahir l'autora de La filla de la neu, que apuntava que «probablement les dones del passat tenien més eines per enfrontar-se a les pèrdues».

Respecte al títol, Esponellà va remarcar que la tramuntana és «molt caòtica, però és el vent que neteja els cels», una metàfora que entronca amb aquesta història a l'Empordà antic sobre «el poder de la transformació» i com, quan avancem sense aixopluc, podem «reconnectar amb la terra».

La novel·la és fruit de quatre anys «de feina intensa», un treball «molt complex» pel gran volum de documentació sobre els pobles de la Mediterrània que ha treballat -Esponellà ha volgut transportar el lector de Rhode a Arse, passant per Indika i Empòrion- i la impossibilitat de confirmar-ho tot: «He optat perquè la protagonista, la Mínia, imaginés la vida del passat, cosa que em permet no donar res del cert».

Dotat amb 30.000 euros, el premi Prudenci Bertrana, així com la resta dels Premis Literaris de Girona, es van atorgar ahir al vespre en un acte a l'Auditori de Girona adaptat als protocols contra el coronavirus, per això no s'hi va servir el tradicional sopar i els assistents van haver d'inscriure-s'hi per avançat per garantir la traçabilitat de les dades.

Durant l'acte, que va estar presentat per la periodista Anna Guitart i va comptar amb la intervenció de la companyia Cor de Teatre, els llibreters gironins van vendre les obres premiades i els autors van començar a signar els primers exemplars.

I és que, des del canvi de format dels Premis Literaris de Girona introduïts l'any passat, que suposen avançar el veredicte del jurat a finals del mes de juny, permeten que a partir d'avui els quatre llibres publicats -és a dir, els guanyadors del premis Prudenci Bertrana, Miquel de Palol, Carles Rahola i Ramon Muntaner- ja siguin a les llibreries.