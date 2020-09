La Planeta, premi a la millor sala teatral del país

La sala La Planeta de Girona ha rebut el premi a la millor sala de teatre de Catalunya. El guardó, amb què l'Associació de Teatres de Catalunya (Adetca) reconeix el teatre públic o privat amb la programació més destacada per la seva coherència, rellevància o innovació, ha reconegut la trajectòria de la sala gironina, amb tres dècades dedicades al millor teatre independent tant des de l'exhibició com des de la producció. El premi a La Planeta va ser entregat dimarts durant la gala Catalunya Aixeca el Teló, amb què els teatres enceten una temporada marcada per les restriccions sanitàries.



Pere Puig, director de la sala, acompanyat d'Anna Carina Ribas, va recordar durant el seu discurs els inicis humils de la sala, antiga nau del garatge d'autobusos de la Sarfa, que Joan Ribas i Anna Donato del Grup Proscenium van voler reconvertir en un local d'assaig per a les companyies gironines transformant, al llarg dels anys, el garatge en un teatre que acabaria oferint programació estable des del 1997, s ent pal de paller per a l'escena gironina i, des del 2003, produïnt també els seus propis espectacles.



Els premis Catalunya de Teatre també han reconegut Agustina Solé amb el guardó honorífic; el taller Castells, amb el Premi a la Trajectòria en les arts escèniques; i la companyia Ruta 40, com a projecte artístic singular.

Entre els que es van alegrar del guardó que van recollir els responsables de La Planeta, Pere Puig i Anna Carina Ribas hi havia molts representants de l'escena gironina, com els dramaturgs Clàudia Cedó Llàtzer Garcia , per exemple: