Busquen l'hereu d'un rellotge confiscat pels nazis a un veí de la Jonquera

Tres claus, un rellotge de butxaca i un anell acompanyats de papers i una fotografia són la imatge de la nova exposició del Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera (MUME), però també el petit tresor personal d'un veí de la Jonquera represaliat pel nazisme que ara intenten retornar als seus hereus. Nascut a Matute de Almazán, a Sòria, Vicente Borjabad Alguacil va viure amb la seva dona, Adelita Delforn, a la Jonquera, on acabaria morint sense deixar fills.

Ara alguns dels objectes que li van ser confiscats durant el seu pas pels camps nazis busquen un nou propietari entre els seus familiars de segon grau, a qui els Arxius Arolsen (el més gran del món dedicat a retornar pertinences comissades durant la Segona Guerra Mundial), l'Associació Memorial Recuerdo y Dignidad de Sòria i l'historiador i investigador Antonio Muñoz intenten trobar, encara sense èxit.

La història de Vicente Borjabad és només una de les desenes que s'amaguen rere l'exposició #StolenMemory (Memòria robada), que arriba dissabte al MUME de la Jonquera i es podrà visitar fins al 14 de febrer de l'any vinent. És fruit d'una col·laboració de diverses entitats memorials, com el mateix museu empordanès o el Memorial Democràtic, i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona amb els Arxius Arolsen per difondre la tasca d'aquests darrers per retornar les pertinences de deportats procedents de diferents països europeus.

Es tracta de la continuació i l'aprofundiment dels contactes que des de fa uns anys els Arxius Arolsen han tingut amb investigadors sobre les víctimes espanyoles del nazisme per trobar descendents de les persones de les quals guardaven objectes i documents a Bad Arolsen, una ciutat alemanya on es va situar un important arxiu per fomentar la documentació i recerca d'informació sobre les víctimes del Tercer Reich. En el cas de Catalunya i Espanya, hi havia desenes d'objectes i documents a retornar, alguns dels quals encara sense amo. Malgrat tot, gràcies a diferents especialistes i de les associacions de familiars de deportats, s'han anat trobant part d'aquestes famílies.

Excepcionalment, a la mostra s'hi poden veure objectes encara no retornats que han estat cedits temporalment al MUME per promoure la recerca de familiars. A més de Borjabad, hi ha objectes de Josep Vergés Font, Joan Lladó Mas, Baldiri Soler Artau i Francisco Navarro Serrano.