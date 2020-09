El museu del Castell de Peralada reobre parcialment el 26 de setembre

El museu del Castell de Peralada reobrirà les portes al públic parcialment el proper 26 de setembre, segons informen els seus responsables, que han previst els protocols sanitaris exigits per la pandèmia. L'objectiu és atendre les diferents peticions rebudes, però amb un aforament limitat i amb visites establertes per torns per evitar aglomeracions.

El museu obrirà els caps de setmana i no es contemplaran els grups, ja que només s'atendran les peticions de particulars i amb reserva prèvia.