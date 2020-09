Uns 90 artistes seran a la tretzena Ruta de l'Art de Castelló d'Empúries

La tretzena edició de la Ruta de l'Art de Castelló d'Empúries se celebrarà del 10 al 12 d'octubre i comptarà amb disset espais i 91 artistes. Les característiques de la Ruta de l'Art, «amb espais, circuits i la capacitat de limitar els aforaments permeten preservar les mesures necessàries per prevenir i contenir el contagi per la covid-19», assenyala l'organització, que ha suspès les propostes que no es podien adaptar a la situació sanitària, com el Rutast, i que recomana visitar l'esdeveniment en grups reduïts.

Durant el recorregut pels diferents espais, s'hi trobaran exposades diferents disciplines artístiques amb la pintura com a gran protagonista. Enguany hi tenen presència artistes d'Euskadi, Galícia, Cantàbria i França i la imatge del cartell és obra de l'escultor Emili Armengol.