Un any més, dins del marc de la cinquena Escola d'Estiu Walter Benjamin, FotoLimo i Passatges Cultura Contemporània sumen esforços per oferir activitats conjuntes sobre la figura del filòsof i el seu pensament al voltant de la fotografia i el concepte de frontera, com una xerrada de Christian Gattioni o la taula rodona La frontera habitada. I és que, coincidint amb els 80 anys de la mort del pensador i els 75 de la fi de l'Holocaust, la cinquena edició de l'Escola d'Estiu que arrenca avui es dedica a la frontera de la memòria parlant dels anys d'exili de Benjamin a través de la seva correspondència, però també de la literatura, la plàstica i el teatre que algunes dones, cultes i intel·lectuals aportaren a la cultura i van morir víctimes de l'Holocaust. També s'hi recordarà la seva poesia i creacions.