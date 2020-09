El Flors i Violes emetrà en línia els concerts de Mazoni i Ramon Mirabet

El festival Flors i Violes, que se celebra demà a Palafrugell, ha esgotat les entrades pel concert Reggae per Xics, de la tarda, i els de la nit, de Mazoni i Ramon Mirabet (que també es retransmetran en línia al web palafrugell.cat), mentre que encara en queden algunes per veure Pavvla i Joan Colomo.

Enguany, la cita empordanesa ha concentrat tota l'activitat del Flors i Violes es concentrarà a la plaça de Can Mario, ja que és un espai que es pot adaptar fàcilment a les mesures de seguretat que s'han de complir a l'hora d'organitzar el festival.

El programa consisteix en un sol dia de concerts, dividit en tres franges horàries i per a diferents públics. Per complementar l'experiència musical, es transformarà la plaça amb llums i elements decoratius a càrrec de l'artista Juli Sanjuan i la Clau Events & Weddings, a més d'ambientació lumínica, a càrrec de Sona, So i Llum amb l'objectiu de mantenir l'esperit original del Flors i Violes.