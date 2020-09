Quan la foscor narrava històries

Les ombres xineses del segle XIX que el folklorista Joan Amades va fer servir per il·lustrar el llibre Titelles i ombres xineses de l'any 1933 són des d'avui les protagonistes al Museu del Joguet de Figueres. La sala Brossa-Frègoli de l'equipament empordanès inaugura avui una mostra itinerant que difon la col·lecció de làmines que conserva el fons d'imatgeria popular del folklorista, i que es troben dipositades al Centre de Documentació de Cultura Popular de la Generalitat.

S'hi exhibeixen reproduccions de les làmines que Amades va fer servir per il·lustrar el llibre de la col·lecció Biblioteca de Tradicions Populars. Es van imprimir a Barcelona, als tallers de Juan Llorens i Antonio Bosch, després que els gravadors adaptessin als gustos catalans de l'època models francesos i italians d'aquestes figures de cartró que es feien servir per fer teatre i explicar històries gràcies a l'ús d'un focus de llum per projectar-ne les ombres.

El seu nom apunta a l'origen oriental, però no està clar ni com ni quan que es van introduir a Europa, tot i que a les darreries del segle XVII eren un espectacle popular al sud d'Alemanya. A Catalunya, les primeres notícies sobre aquestes figures es remunten a l'any 1800 a Barcelona, quan una companyia de circ italiana va incorporar les ombres a les seves funcions. Més tard, cap al 1860, els fulls d'ombres xineses estampades sobre paper es venien com a joguet, que després els infants retallaven per jugar.

Acompanyant les làmines, l'exposició comissariada per Antoni Serés mostra també una selecció de les publicacions de Joan Amades que es conserven al Centre de Documentació i Arxiu del Museu del Joguet. Es podrà visitar fins al 29 de novembre.