Obeses i Sotrac protagonitzen la segona nit de l'Espurnes

El festival Espurnes de Llagostera viu aquest dissabte la seva segona nit amb Obeses i Sotrac, que són també organitzadors de la cita. Amb les entrades pràcticament exhaurides, Obeses hi oferirà un dels seus darrers concerts abans de tancar la gira, mentre que els llagosterencs Sotrac hi estrenaran el seu nou directe. Aquesta setmana la banda ha presentat La nit dels ignorants, el primer single del que serà el seu nou disc i que sortirà a principis de 2021. És l'inici d'una nova etapa per a la banda, que fa un salt endavant amb un so i un missatge més atrevit.

Serà la segona nit d'un festival adaptat a la nova realitat i que va començar a l'agost amb el concert de Maria del Mar Bonet i Borja Penalba. Després d'aquest concert, ja només quedarà la darrera jornada d'aquesta edició excepcional. Serà el diumenge 18 d'octubre -en aquest cas en horari matinal-, amb un concert que unirà tres de les propostes més representatives de la cançó d'autor en català del s.XXI -Cesk Freixas, Pau Alabajos i Mireia Vives i Borja Penalba- i que tindrà la figura d'Ovidi Montllor com a fil conductor.

Amb aquest nou format explorat enguany, l'Espurnes s'assegura poder-se mantenir garantint complir amb totes les mesures sanitàries. El recinte permetrà assegurar el distanciament personal en tot moment i, a més, el festival disposa d'una aplicació mòbil perquè el públic pugui adquirir les seves consumicions sense moure's del seient ni haver de fer pagaments en efectiu. L'obertura de portes serà a les 8, una hora abans de l'inici dels concerts, i es recomana al públic accedir amb la major antelació possible.