Repensar les fronteres en crisi des de la imatge

FotoLimo, el festival transfronterer de fotografia i arts visuals de Portbou i Cervera de la Marenda, tirarà endavant adaptat en un nou format més reduït pel que fa a la durada i la programació, però mantenint-ne l'essència. Des d'avui i fins el 27 de setembre, el FotoLimo XS reflexionarà sobre la frontera en el context de crisi amb exposicions i activitats.

«Malgrat les dures circumstàncies que vivim, o precisament per elles, hem considerat que és més important que mai que FotoLimo segueixi oferint un espai de trobada i reflexió sobre el paper de les fronteres en un context en què, tot i la distància social, la comunicació i l'acció comunitària es fan més necessàries que mai», assenyala l'organització.

El programa integra exposicions com La Roboteca de Séverine Sajous o #Pandemia-Futur en Construcció, un projecte col·laboratiu que ha recollit testimonis internacionals per donar veu a la ciutadania en el procés de reconstrucció després de la crisi sanitària. També hi haurà xerrades de la mà de aladeriva i Christian Gattinoni i hi presentaran el projecte Covid Photo Diaries, creat per vuit fotoperiodistes espanyols per documentar.