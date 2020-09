«Beginning» s'endú la Concha d'Or al Festival de Cinema de Sant Sebastià

La producció franco-georgiana 'Beginning' ha estat la guanyadora de la Concha d'Or a la 68a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La pel·lícula, opera prima de la georgiana Dea Kulumbegashvili, ha estat la gran triomfadora de la gala, amb un total de quatre premis. A banda del guardó a la millor pel·lícula, s'ha endut els premis a la millor direcció, a la millor actriu pel paper d'Ia Sukhitashvili i a millor guió. El president del jurat, Luca Guadagnino, ha assegurat que el film "ha estat una revelació, un moment de cinema autèntic que omple de flames la pantalla".

La Concha de Plata al millor actor ha estat per a Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang i Lars Ranthe, el grup d'actors de la pel·lícula 'Another Round' del director Thomas Vinterberg.

Pel que fa al Premi Especial del Jurat, el guanyador ha estat 'Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan", el documental musical de Julien Temple sobre el líder del grup The Pogues.

'Beginning', de Dea Kulumbegashvili porta a la pantalla la història de la Yana, l'esposa del líder d'una comunitat de Testimonis de Jehová. El film arranca just quan aquesta comunitat és atacada per un grup extremista. La Yana ha de fer front als dubtes i la seva insatisfacció interior que es deriven de l'atac.