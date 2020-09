Mor el director teatral i actor Hermann Bonnín als 84 anys

El director teatral, actor i professor d'art dramàtic Hermann Bonnín va morir ahir als 84 anys d'edat, segons va informar la seva filla Nausicaa a través de les xarxes socials. Nascut a Barcelona el 13 de novembre del 1935, Bonnín, que es va graduar a l'Institut del Teatre de Barcelona, serà recordat per la seva feina des de fa anys d'«unir cultura popular i avantguarda», tant des dels llocs que va ocupar al front del Centre dramàtic de la Generalitat o de l'Espai Brossa, com en la seva tasca com a director, amb una trentena d'obres a l'esquena.

Va ser director de la Reial Escola Superior d'Art Dramàtic, amb seu al Teatro Real de Madrid, entre el 1968 i el 1970, i va contribuir a revitalitzar l'Institut de Teatre de Barcelona quan el va dirigir entre el 1971 i el 1980.

Entre d'altres, va ser guardonat amb el Premi Nacional de Cultura l'any 2013.