«Ocaña», «Infanticida» i «Els ocells», al teatre de Lloret

La premiada Els ocells de La Calòrica; l'òpera electrònica Infanticida, a partir del monòleg de Víctor Català i la música de Clara Peya i Ocaña. Reina de las Ramblas (premis de la Crítica 2019 al Millor Actor de Musical i Millor Espectacle Musical) són alguns dels espectacles que passaran aquesta tardor pel teatre de Lloret de Mar. La nova temporada inclou tretze espectacles professionals, entre teatre, música, dansa i familiars, i arrencarà demà amb Molar, de Quim Bigas, reprogramat per la pandèmia.

Entre les propostes que sobressurten per aquesta temporada hi ha també Juana de Chevi Muraday amb Aitana Sánchez-Gijón; Com menja un caníbal, a càrrec de la companyia La Virgueria o l'obra Cinco horas con Mario amb Lola Herrera, que s'ha hagut de suspendre en dues ocasions: la primera per indisposició de l'actriu i la segona vegada per la crisi sanitària.

En l'apartat familiar, destaca l'estrena d'E l meravellós viatge de la Lea, de la companyia de Sant Martí Vell La Banda o Laika, de Xirriquiteula Teatre, un muntatge sobre la gossa que els soviètics van enviar a l'espai que ha conreat èxits i guardons des que es va estrenar.

L'aforament de la temporada de teatre en principi serà del 50% i les entrades estan a la venda des d'avui.