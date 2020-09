Les orquestres preveuen «un hivern molt dur» amb la incertesa de quines mesures sanitàries s'adoptaran

Les orquestres musicals es preparen per "un hivern molt dur" tal com ha anunciat el líder de Di-versiones, Albert Fort. El principal motiu és la incertesa que genera saber quines seran les mesures que s'hauran de prendre en els concerts que es facin en pavellons o sales tancades. Fort ha avançat que les reduccions en l'aforament pot comportar una rebaixa en el catxet dels artistes perquè sinó als promotors "no els quadraran els números", però tem que la davallada faci que hagin de treballar "precàriament". Per altra banda, els mànagers de les orquestres Selvatana i Maravella han lamentat que els ajuntaments no respectin els contractes signats i no vegin "ni un euro" cada vegada que els cancel·len un concert.

Les festes majors d'aquest estiu han estat atípiques i, de fet, molts municipis han optat per anul·lar-les directament. Això ha generat que les formacions musicals que viuen d'aquests concerts passin per una època dura amb molt pocs ingressos. Un dels exemples és l'Orquestra Selvatana, que de les 140 actuacions previstes durant la temporada, n'han anul·lat 75. L'Orquestra Maravella està en una situació pitjor. Al llarg de l'any acostumen a fer uns 120 concerts, 80 d'ells en tot l'estiu. Aquest 2020, però, només n'han fet una quinzena.

Així ho han afirmat els mànagers de les dues formacions qui preveuen "un panorama complicat" de cara a l'hivern. El principal motiu és que fins ara els concerts es podien fer a l'aire lliure i l'aforament es podia adaptar en funció del lloc a on es feia. A partir de l'hivern, però, els concerts s'hauran de fer a l'interior i encara no saben "en quines condicions" hauran de tocar i aquest és "el gran dilema" que tenen ara.

Preveuen una reducció de l'aforament, però encara no se sap com això afectarà a l'assistència de públic. El líder de l'Orquestra Di-Versiones, Albert Fort, avança que hi ha dues opcions: o bé els grups es rebaixen el catxet i accepten treballar "precàriament", o bé els promotors i ajuntaments accepten que hi haurà pèrdues. El principal motiu és que per fer viable les actuacions amb aforaments tan reduïts, el preu de les entrades hauria de ser el doble de l'habitual.

"Els números no quadraran" ha avançat Albert Fort. Per això les formacions musicals demanen "valentia" als ajuntaments gironins per organitzar concerts. "N'estem cansats de dir que la cultura és segura", ha lamentat el mànager de l'orquestra Maravella, Miquel Comadevall. Per això exigeixen que hi hagi més ajudes al sector de les formacions musicals. També tenen l'esperança que el fet de declarar la cultura com a servei essencial ajudi a transmetre aquesta confiança als programadors.

Bon inici d'estiu

Tot i l'elevat percentatge de cancel·lacions de concert, les perspectives d'aquest estiu eren pitjors de les que han acabat essent. El representant de l'orquestra Selvatana, Josep Farràs, ha explicat que "a partir del 15 d'agost vam començar a tornar a treballar i s'havia recuperat la contractació". Una tendència que va durar ben poc, ja que amb l'anunci de la limitació de reunions amb un màxim de deu persones va tornar a aturar en sec les actuacions.

"El dia que va sortir el President ens van anul·lar deu concerts", ha afirmat Farràs. En la mateixa situació hi ha l'orquestra Maravella que ha lamentat la "confusió" que va generar aquest anunci, malgrat que el Procicat garantia la continuïtat dels actes culturals. "Ara vivim al dia a dia i sempre et trobes amb sorpreses", ha afegit el representant de la Selvatana.

Tot i així, Comadevall ha assegurat que a la demarcació de Girona "hi ha molts ajuntaments que ho han entès" que calia tirar endavant amb les festes majors. "Som dels pocs de Catalunya" que han pogut actuar en diverses festes durant l'estiu.

Un públic molt respectuós

El mànager de l'orquestra Maravella ha assegurat que la gent "ha respectat molt les mesures" de seguretat i agraeix la seva responsabilitat. "Són conscients d'on van", ha afegit Miquel Comadevall. Per la seva banda, l'orquestra Diversiones ha recordat que en els concerts no viuen "les mateixes sensacions".

De fet, Albert Fort ha afirmat que no han "lluitat per salvar concerts perquè no té gaire sentit". El líder de l'orquestra ha afegit que els membres de la seva banda tenen altres professions i no depenen dels ingressos de les actuacions i per això no han batallat per mantenir gaires concerts. El principal motiu és que "normalment animes al públic i ara els has de calmar tota l'estona".