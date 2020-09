Temporada Alta adapta a la covid el programa d'arts i educació

El festival Temporada Alta i la fundació La Ciutat Invisible han adaptat a la pandèmia el programa A Tempo, de formació i educació en les arts, amb activitats presencials i virtuals per aquest curs. Punt de trobada entre l'ensenyament i les arts escèniques, en aquesta cuarta edició el programa posa el focus en la gestió de les emocions i en la formació dels docents dels centres educatius que hi participen.

És per això que s'incorpora la línia Arts per educar en la incertesa, un itinerari de formació que s'allargarà tot el curs i que inclourà sessions en línia i presencials. S'hi potenciarà la reflexió sobre els aprenentatges que l'experiència del confinament ha convertit en prioritaris per a qualsevol projecte educatiu transformador. Els organitzadors no descarten seguir impulsant aquesta línia amb activitats diferents en properes edicions, com una universitat d'estiu.

Pel que fa a les activitats per alumnes, que són totes gratuïtes i en horari lectiu, coincidint amb el certamen, se celebrarà el segon Torneig de Dramatúrgia per a Instituts amb la participació dels instituts Salvador Sunyer i Aimeric i Salvador Espriu de Salt, el Jaume Vicens Vives de Girona i l'escola FEDAC Sant Narcís Girona, i incorporant la possibilitat de seguir la final del torneig per internet. Com l'any passat, els alumnes treballaran amb professionals a l'aula per tirar endavant un text teatral, polir-lo i veure com s'acaba duent a escena a La Planeta.

Artistes com l'uruguaià Gabriel Calderón i companyies a l'alça com Les Impuxibles, amb les germanes Clara i Ariadna Peya o José y sus hermanas, connectaran digitalment amb estudiants d'ESO i batxillerat per treballar competències culturals relacionades amb els espectacles que presenten al festival.

El que entrarà als centres educatius serà de nou el Temporada Alta a l'Aula, a partir de sis espectacles amb contingut pedagògic. «Són espectacles fets per professionals de primera línia amb temes que afecten i interessen els nens i joves», explicava ahir el director del festival, Salvador Sunyer, posant com a exemple el Cyrano de Rosa Gámiz o una proposta de Ferran Joanmiquel sonbre el confinament i la gestió del dol.

Durant la presentació de la quarta edició del programa, Sunyer, va assenyalar que, com passa amb el certamen, «l'A Tempo es farà passi el que passi», si cal adaptant-se al context canviant per la crisi sanitària.