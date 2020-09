Troben a Montsoriu un conjunt «extraordinari» d'objectes del s. XIV

La nova campanya d'excavacions al castell de Montsoriu ha deixat al descobert un «extraordinari» conjunt de materials del segle XIV, amb un centenar d'objectes que van des de projectils de ballesta, empunyadures de dagues i puntes de llança a didals, daus o monedes.

La 26a campanya al castell, dirigida pel Museu Etnològic del Montseny d'Arbúcies amb el suport del Museu d'Arqueologia de Catalunya i el Patronat del castell, s'han centrat aquestes dues darreres setmanes en l'excavació d'una gran fortificació a la part central del pla exterior del castell. Aquest nucli fortificat estava format per una torre rectangular i un fossat perimetral que flanquegen la cara est del recinte emmurallat exterior que ocupa la part superior del turó.

L'excavació dels nivells d'abandonament d'aquesta torre de 7 metres de llarg per 6 d'amplada han permès recuperar molts materials de la primera meitat del segle XIV, una troballa definida pel director del Museu Etnològic, Jordi Tura, com «una autèntica sorpresa», ja que segurament es tracta del parament de la torre i de l'equipament de la guarnició.

Hi ha els ganxos per tensar les ballestes i una quarantena de projectils, la nou (el mecanisme per disparar), empunyadures de dagues, la fulla llarga d'una daga, quatre puntes de llança... i tot d'objectes de la vida quotidiana com llums d'oli, didals, sivelles, peces d'una arqueta, daus i fitxes de joc, recipients ceràmics...

A l'interior de la torre s'han localitzat un conjunt «molt rellevant» de 33 monedes catalanes, valencianes i aragoneses, encunyades durant els regnats de Jaume II, Alfons III i Pere III. Aquestes monedes, diners i òbols (les monedes d'ús més corrent) cobreixen el període de 1291 fins a mitjans del segle XIV.

També s'ha recuperat un getó, un objecte de bronze amb forma de moneda, utilitzat per a diversos tipus de càlculs o pagaments i que els arqueòlegs creuen que procedeix del sud de França i hauria estat encunyat a principis del segle XIV.

Segons l'equip d'arqueòlegs, integrat per una desena d'especialistes de diverses universitats, tot aquest conjunt de materials permetrà restituir el parament de la torre que va estar en ús fins a mitjans del segle XIV.

Tura explica que està previst que en els pròxims mesos es pugui restaurar aquest conjunt d'objectes i monedes per ser presentats al públic tant al Museu Etnològic del Montseny, com per formar de futures exposicions itinerants.

Durant els treballs també s'ha documentat un tram de la muralla exterior i la presència d'un fossat perimetral de 3 metres de fondària i 4 metres d'amplada que protegia l'accés a la torre.