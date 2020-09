Esponellà presenta el Bertrana al jaciment d'Empúries

L'escriptora empordanesa Núria Esponellà va presentar ahir la novel·la Ànima de tramuntana, amb què s'ha endut el 53è premi Prudenci Bertrana. Ho va fer al jaciment d'Empúries, un dels escenaris que apareixen a la novel·la, en una vetllada per a la qual es van exhaurir les localitats. En la seva novel·la, l'autora mostra els camins paral·lels de dues dones en èpoques diferents.

Hi haurà una nova oportunitat de veure-la en un altre dels espais que recrea al llibre, Ullastret, el dia 3 d'octubre. Cal reserva prèvia, com és habitual en aquests tipus d'activitats i per prevenir l'expansió de la covid-19.