«Las leyes de la frontera» i el tiroteig «vintage» al pont de la Barca de Girona

El pont de la Barca de Girona es despertava ahir convertit en el plató d'una de les escenes de «Las leyes de la frontera», l'adaptació cinematogràfica de la novel·la amb el mateix títol de Javier Cercas i dirigida per Daniel Monzón que s'estarà rodant a la ciutat fins dimecres. La pel·lícula, igual que el llibre, transcorre a Girona a finals dels anys setanta, però algunes escenes es gravaran a altres poblacions catalanes com Montblanc o Manresa.

A la primera que es rodava ahir a Girona, sobre el pont, hi apareixen un parell de cotxes policials dels anys setanta amb una patrulla d'una desena d'actors uniformats de Guàrdia Civil de l'època. Els agents barren el pas a un cotxe antic de color vermell que l'actor Xavi Sáez entra a pla conduint a tota velocitat, després, és clar, del crit d'«acció».

Amb el parc de la Devesa al darrere i el pont amb els cotxes policials travessats al davant, Sáez i el copilot baixaven de pressa del vehicle i començava el tiroteig dels agents. El soroll d'armes de foc es repetia a intervals de deu minuts, cada cop que es rodava l'escena de nou.

Això passava a quarts d'una del migdia, davant la mirada atenta d'una vintena de vianants; alguns impressionats pel rodatge i d'altres visiblement molestos per haver-se d'esperar per creuar el pont a peu, un espai que va quedar tancat al trànsit tot el dia, des de les vuit del matí.

Els tres actors protagonistes d'aquest nou film són Marcos Ruiz, Begoña Vargas i Chechu Salgado. El trio, per aquest ordre, donarà vida a en Nacho Cañas, un estudiant introvertit i inadaptat de disset anys i a dos coneguts seus, la Tere i en Zarco, joves delinqüents del barri xino de Girona. Diumenge al migdia, se'ls podia veure fora de pla sota una ombra a l'altre costat del pont, esperant per entrar en acció.

La pandèmia va capgirar els plans de la pel·lícula, que s'havia de començar a rodar durant la primavera per recrear l'estiu del 78 i que tot just s'ha començat fa tres setmanes. El gironí Edmon Roch, productor d'aquesta adaptació, deia: «Ara cada dia de rodatge acabat sense entrebancs és una victòria», en declaracions al Diari de Girona sobre les noves mesures de rodatge que s'han d'aplicar per fer front a la covid-19.

Pel rodatge, se segueix tot un protocol de desinfecció de vestuari i nebulització abans i després d'utilitzar cada espai. Tot l'equip, figurants inclosos, se sotmet a testos PCR periòdics per detectar casos positius de coronavirus. En aquesta línia, la cinquantena de persones immerses en el rodatge de diumenge (tant actors com equip tècnic) portaven mascareta i els intèrprets, inclús, se l'anaven traient i posant per sortir en pantalla.

El guió és de Jorge Guerricaechevarría i el mateix Daniel Monzón, un tàndem que es repeteix per quarta vegada després d'èxits com «Celda 211», «El Niño» o «Yucatán». La productora Ikiru Films està al capdavant d'aquest projecte,amb la col·laboració de La Terraza Films, Atresmedia Cine i Las Leyes de la Frontera AIE.

La pel·lícula, que s'estarà rodant a diverses localitzacions catalanes fins a principis de novembre, arribarà a les sales l'any vinent de la mà de Warner Bros Pictures España. La distribució internacional la farà Netflix.