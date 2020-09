La primera edició del Mirell Festival se celebrarà a la Bisbal del 9 a l'11 d'octubre

La primera edició del Mirell Festival de la Bisbal d'Empordà se celebrarà del 9 a l'11 d'octubre i omplirà el Teatre Mundial amb sis documentals musicals, una pel·lícula i deu xerrades. La premissa del certamen, que pren el nom del joc popular empordanès, és vincular la història de la música de Catalunya amb el món audiovisual.

«A més de projeccions, el festival inclourà xerrades de persones que són peces claus de la història de la música catalana i que estan vinculats als documentals que es projectaran», va explicar Pere Pons, director de la proposta. «Celebrem l'arribada d'aquesta proposta que permetrà conèixer la història de la música del país a la Bisbal d'Empordà, terra de músics», va destacar Enric Marquès, l'alcalde de la vila. «La cultura segueix sent més necessària que mai i cal continuar treballant en aquesta línia», va afegir Marquès.

En la la primera edició del festival, hi participaran noms com Toti Soler, Pau Riba, Joan Reig, Jordi Sabatés, Ignasi Terraza, Manel Joseph, Pep Blay, Lluís Cabrera, Lluís Gendrau o Pere Camps, tots vinculats amb les peces que es projectaran. La programació inclourà documentals com Ovidi Montllor. Crònica d'un artista, La gran nit del Rock Català, Dioptria, Taller de Músics. El gran xibarri, Tete Montoliu. Una mirada o Canet Rock 30 any després. També es projectarà el film Canet Rock. La pel·lícula i el festival es clourà amb el concert «Jazz & Cinema» de David Pastor Quartet.

Pons, històricament vinculat a l'associació de dinamització cultural Lluna Negra, és l'encarregat de dirigir aquesta nova proposta. Pons ha participat en la realització de tots els documentals que es presentaran en el cicle audiovisual. El Mirell Festival està organitzat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, amb la col·laboració d'Enderrock.

Com la resta d'activitats culturals, el Mirell Festival se celebrarà cenyint-se al protocol del PROCICAT, respectant les mesures d'higiene i la normativa en relació amb el públic assistent, equips de treball, convidats i personal tècnic. En aquest sentit, l'aforament del Teatre Mundial es limitarà a 130 localitats.