80 propostes al laboratori virtual de Temporada Alta

Un espectacle que només té sentit al supermercat; una cita a cegues en línia amb un actor o actriu o monòlegs via Zoom per a un petit grup d'espectadors que després podran comentar-lo amb l'intèrpret són alguns dels primers experiments del laboratori virtual de Temporada Alta. El festival enceta enguany A distància, un apartat en línia que vol servir de complement -«i de salvavides», si arriba el cas, deia ahir el seu director, Salvador Sunyer- a la programació presencial i ser, alhora, un banc de proves per explorar què passarà en un futur a les arts escèniques.

A distància inclourà una vuitantena de propostes, la majoria de pagament, i vol anar més enllà de la simple retransmissió en línia, amb noves creacions com Cabosanroque, Agrupción Señor Serrano, La Brutal; espectacles que es podran veure al mateix temps des del teatre o des de casa o un catàleg amb espectacles internacionals d'alguns noms habituals del certamen que no hi podran ser presencialment, com Alain Platel, Christiane Jathay o Oskaras Korsunovas.

Durant la presentació d'aquesta branca «paral·lela» del festival que «la covid ha ajudat a engegar», Sunyer va remarcar que no es tracta de «retransmetre obres de teatre» sinó d'investigar noves formes de creació escènica perquè «en un futur la majoria dels grans festivals tindran programació presencial i digital» i per això cal començar a veure què funciona amb el públic i «què continuarà tenint sentit en un futur».

En l'apartat de nous formats, que inclou sis estrenes (de les quals quatre són coproduccions) destaquen propostes com La first casi blind date, de Francesc Cuéllar, en què s'oferirà fer una cita a cegues amb un actor. Aquesta trobada individual en què cada espectador parlarà amb un intèrpret diferent es farà a través de la plataforma Zoom i la funció es desenvoluparà segons la conversa que sorgeixi entre ells.

Per la seva banda, Cabosanroque convida el públic a descarregar-se un àudio i anar a la botiga per gaudir d'una Audioguia per a supermercats en temps de pandèmia. Una de les seves creadores, Laia Torrents, va explicar ahir que el muntatge va néixer durant el confinament, quan «el supermercat era l'únic espai socialitzador» i que n'ha nascut un espectacle «efímer» que només tindrà sentit dins l'establiment i mentre sigui necessari dur mascareta.

David Selvas i Taida Martínez hi estrenaran En mis manos, creada expressament per a l'espai digital, i Agrupación Señor Serrano Prometheus, una obra de teatre familiar que es representa en directe en línia combinant els mites clàssics amb les figures lego.

També es veurà per primer cop la col·lecció de vídeos de Forced Enternainment que posa en escena, amb objectes quotidians i des de les cases dels intèrprets, les 36 obres de Shakespeare; s'hi oferirà el recital poètic per telèfon Poeta de guàrdia o el film El público, de l'argentí Mariano Pensotti.

Per buscar la proximitat amb l'actor a través de la pantalla, també hi ha previst l'Espai Zoom, un canal amb propostes teatrals i poètiques per a un reduït grup d'espectadors a través d'aquesta plataforma que només es podran veure el dia de la sessió. La caiguda de l'H de Jordi Oriol, S ofregit poètic de Lluís Soler, Leyendo Lorca d'Irene Escolar o Psicosis de las 4.48 d'Anna Alarcón són algunes de les opcions.



Un catàleg internacional

La programació a distància també inclourà un catàleg amb enregistraments de produccions nacionals i internacionals, al qual es podrà accedir amb una subscripció única de 3 euros, que es destinaran a l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) per ajudar al sector per les afectacions derivades del coronavirus

Hi ha alguns dels espectacles que han marcat l'escena catalana, com 2666, l'adaptació d'Àlex Rigola del text de Bolaño o La pantera imperial de Carles Santos, però també de produccions de Pipo Delbono, Alain Platel, Romeo Castellucci, Christoph Marthaler, la Royal Shakespeare Company o Angélica Liddell que han estat cedides per les companyies i que es veuran en versió original, la majoria sense subtítols.

«Serà l'any que tindrem més produccions internacionals, però per veure des del sofà», deia Sunyer.