Edgar Massegú inaugura aquest divendres «Eclosió cíclica» a l'Espai 22

L'artista i músic Edgar Massegú inaugura aquest divendres a l'Espai 22 de Girona l'exposició Eclosió cícicla, un exemple de les creacions que construeix sovint a partir de material de rebuit per difondre un missatge a favor dels drets i el medi ambient . Massegú,conegut per formar part de grups com Pulpopopque, hi proposa una mirada subversiva a l'actualitat, amb obres que es poden llegir com una crítica al ciclisme d'elit alhora que reivindiquen més espais lliures de cotxes a la ciutat de Girona. L'exposició està comissariada per Glòria Polls.

Els actes d'inauguració de la mostra, que seguiran totes les mesures de seguretat que recomanen les autoritats per combatre la pandèmia, començaran a dos quarts de set de la tarda des de la plaça de Jaume Vicens Vives, on el col·lectiu #recuperemlaciutat acompanyarà l'artista i una de les seves obres fins a la plaça Jordi de Sant Jordi, al costat de l'Espai 22, que és al carrer Hortes.