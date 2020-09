Programació en línia. Un «xiclet» per adaptar-se a l'evolució de la pandèmia

Sunyer va avançar que la programació digital serà «un xiclet» que s'anirà adaptant a les necessitats de cada moment, ja sigui per pal·liar les limitacions d'aforament per algun espectacle que hagi esgotat les entrades o per les restriccions sanitàries. Si en algun moment cal tancar els teatres, s'oferiran algunes representacions en línia, com ja està previst amb el X Torneig de Dramatúrgia i l'espectacle inaugural, Bouvetøya, en què els espectadors que són a casa i els del teatre veuran coses diferents. També Sucia, que tindrà un format híbrid. Les entrades pels espectacles virtuals ja estan a la venda i el catàleg estarà disponible quan comenci el festival presencial.