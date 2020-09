La fira Liberisliber de Besalú, en plena forma

La fira Liberisliber que se celebra aquest cap de setmana a Besalú comptarà amb 65 editorials independents provinents de tot l'Estat i fins i tot n'ha hagut de deixar en llista d'espera per no poder encabir-hi totes les interessades.

«No volíem ser una mala notícia més i sabíem que si no es celebrava la fira, molta gent hagués quedat penjada, però hem acabat tenint una sorpresa molt grata. Els editors mai fallen, i no només no hem tingut menys demanda, sinó que hem tornat a omplir i tenim llista d'espera», explica Miquel-Àngel Codes, director de la fira garrotxina.

Entre les editorials que debutaran aquest any hi ha l'Art de la Memòria d'Avinyonet de Puigventós; les barcelonines Ediciones del Subsuelo, Mai Més o Llibres del Delicte i, provinents de Madrid, Malastieras o Automática.

Per adaptar-se a les mesures sanitàries, totes les activitats seran a l'aire lliure i la plaça on es celebra la fira es tancarà, per poder fer un control de temperatura als assistents i garantir un aforament que no sobrepassi el miler de persones alhora, el càlcul que ha fet l'organització per poder mantenir la distància de seguretat. Un altre dels canvis d'enguany és que l'entrega dels premis Liberisliber es farà en un format «més informal», sense sopar.

Les activitats giraran entorn de tres eixos: la prescripció lectora, el coneixement i la posada en valor de la figura de l'editor.

Així, hi ha programat un diàleg sobre la ciència-ficció en català escrita per dones; un sobre l'edició de revistes en paper i en català el 2020 o una sobre la recomanació de llibres. També s'hi abordaran qüestions com les microeditorials, l'edició de poesia o la novel·la negra. També hi haurà el recital Pingüí Poesia, per a la mainada, o un combat poètic amb Guim Valls, Paula S. Piedad, Martí Sales, Ricard Ripoll i Laia Maldonado. Entre els autors que signaran exemplars hi ha Eva Baltasar, amb l'exitosa novel·la Boulder; els poetes Míriam Cano i Roger Costa-Pau o Mercè Cuartiella.

Pel que fa al sisè Simposi Educació i Edició, enguany es celebrarà en línia.

La fira, a més, comptarà amb la presència de 34 biblioteques, sobretot de les comarques gironines, que hi faran adquisicions per ampliar el seu catàleg.