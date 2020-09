Mor el "compartidor cultural" Manel Bielsa

L'artista, dinamitzador i divulgador cultural Manel Bielsa ha mort aquest dimecres als 67 anys. Ell mateix es definia com a "compartidor cultural" i desenvolupava una ingent feina de divulgació a ravés del perfil de Facebook "Cultura Compartida". Nascut a Barcelona però instal·lat a Girona des de fa anys, ha desenvolupat projectes artístics relacionats amb la fotografia, el videoart, l'escultura la pintura i el dibuix.





Manel Bielsa, gran fotògraf, millor persona, descansi en pau. Quina tristor, quina merda. Et trobarem molt a faltar.

Gràcies Manel Bielsa Martin per tants moments i projectes que hem fet junts. Afortunats d'haver compartit moments inoblidables i únics amb tú. #GràciesxTot #BonViatgeCompany La darrera foto plegats ?????? amb els teu grans estimats @MPeraferrer i la teva presi @monikagrygier pic.twitter.com/BcBJATwd9l

M'ho acaben de fer saber! Ens ha deixat l'amic Manel Bielsa Martin.Gran fotograf,i una persona excepcional.Generós, culte, incansable, sempre disposat a col.laborar amb tot! Mai tenia un no per la cultura de la nostra ciutat!Jo i tota la família FITAG et trobarem a faltar amic! pic.twitter.com/OnWLMewf5R