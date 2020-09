Sales de concerts en perill de tancar

Les sales de concerts de Catalunya han vist com quedaven fora del darrer pas del Govern per suavitzar les restriccions en l'àmbit cultural a Barcelona i altres ciutats metropolitanes. Novament, les sales que operen amb llicència de sala de festes i espectacles n'han quedat al marge i no poden ni tan sols obrir. I això que, segons explica la gerent de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), Carmen Zapata, fa dues setmanes estava molt avançada amb els departaments de Salut i Interior una via per permetre'n la reobertura. Zapata anuncia que, degut a aquesta crisi, tres sales «emblemàtiques» de Barcelona diran adéu definitivament abans del novembre. ASACC critica que ara mateix es poden celebrar concerts en bars musicals i en teatres i auditoris, però no en sales de concerts pròpiament, com l'Apolo o el Razzmatazz a Barcelona i demana que es desvinculi la música en viu de l'oci nocturn.