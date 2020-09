Sarrià de Ter commemora els deu anys de les Nits del Coro

Les Nits del Coro de Sarrià de Ter celebren demà el seu desè aniversari amb una funció especial que havia d'haver tingut lloc al maig. Obrirà la nit la companyia sietedemayo, que presentarà un fragment del seu treball en procés Sed o no sed, un exercici de clown i teatre gestual. A continuació l'acròbata i clown Cristina Solé durà a l'escenari exterior Home, un work in progress al voltant de la vida en parella creat i dirigit a mitges amb el reconegut pallasso Leandre. La gala estarà presentada per Josep Pascual, el personatge representat per l'actor gironí Ovidi Llorente. La funció comptarà amb totes les mesures de seguretat i està prevista a l'exterior de l'edifici d'El Coro.