El Sunset programa un intens mes d'octubre per fer front a la incertesa

Una conferència a càrrec del músic, escriptor i divulgador Òscar Font donarà dissabte vinent el tret de sortida a la nova temporada de programació estable del Sunset Jazz Club de Girona, que malgrat les incerteses actuals, ha decidit apostar fort perquè el jazz segueixi sonant a la ciutat. Font oferirà un repàs rigorós i al mateix temps humorístic, d'alguns dels episodis més curiosos dels músics de jazz nord-americans i de casa nostra. La xerrada, que tindrà lloc a les 7 de la tarda, serà gratuïta pels socis i costarà 5 euros per als no socis.

Una setmana després, el dissabte dia 10 d'octubre, la música tornarà a sonar a l'emblemàtic local gironí amb el concert de Lluís Coloma, mentre que el 17 d'octubre passaran per l'escenari Marcelo Mercadante & Juan Cuacci.

Tot i que enguany Girona viurà les seves fires i festes de Sant Narcís més atípiques, amb només cinc dies de celebracions, el Sunset hi posarà el seu gra de sorra. Del dissabte 24 d'octubre al diumenge 1 de novembre tindrà lloc la novena edició del cicle Jazz & Fires. Iván Sanjuán Cuarteto, Luis González Trio, Albert Bover i el Sextet Gerió seran els protagonistes d'un cicle que també ha programat a projecció (el dimarts 27 d'octubre al Cinema Truffaut) de la pel·lícula Django. Inicialment prevista en ocasió del Dia Internacional del Jazz que s'havia de celebrar el passat 30 d'abril, el Sunset ha decidit reprogramar per aquesta tardor la projecció del film que narra el periple de Django Reinhardt, gran exponent de l'escena jazz manouche i que per la seva condició de gitano, va ser perseguit pel règim nazi.



La viabilitat del projecte

La incertesa que viu el sector de la música en directe, arran de la pandèmia, també ha afectat durament al Sunset Jazz Club. «Tot i els mesos amb la persiana baixada i la cinquantena d'activitats anul·lades, la previsió és tancar l'any havent ofert tantes activitats i concerts com estaven previstos» afirma el seu responsable, Alix Levy, en un comunicat. Des del local gironí reconeixen que, tot i que fa mesos que poden programar actuacions, les condicions actuals, amb la reducció d'aforament a menys d'un terç, fan que els concerts siguin «absolutament inviables econòmicament».

No obstant això, el Sunset pot mantenir la seva programació gràcies a les aportacions extraordinàries realitzades pels socis, mecenes i patrocinadors, així com a les ajudes rebudes per part de l'Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i la Generalitat.