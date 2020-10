Mor Quino, el pare de Mafalda, als 88 anys

L'humorista gràfic argentí i creador de les tires còmiques de Mafalda, Joaquín Salvador Lavado Tejón, més conegut com a Quino, ha mort als 88 anys, segons informa la premsa argentina. Fill d'andalusos emigrats, va descobrir la seva vocació gràcies al seu oncle Joaquín Tejón, pintor i dissenyador gràfic. Reconegut com un dels més destacats humoristes gràfics en l'àmbit internacional, Quino va aconseguir la fama amb les tires de Mafalda, que va començar a publicar el 1964 i han sortit en diaris i revistes de tot el món. El 1973, Quino va deixar de dibuixar-la i només hi va tornar per a campanyes solidàries a petició d'organitzacions com Unicef.