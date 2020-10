Nova mobilització del sector cultural

Edificis emblemàtics de les comarques de Girona com la catedral de Castelló d'Empúries, el monestir de Sant Feliu de Guíxols o els teatres de Roses, Olot i Figueres, es van tenyir ahir de vermell per donar supoport al sector cultural en el marc d'una convocatòria mundial de l'anomenada Alerta Roja.

El sector de l'espectacle i els esdeveniments continua així amb les protestes que van iniciar el passat 17 de setembreper instar les administracions a prendre mesures urgents en les pròximes setmanes per a garantir la supervivència del sector.

Tècnics, gestors i promotors culturals demanen «implicació» als governs i solucions per fermes i reclamen als ajuntaments que no se suspenguin els actes culturals, aprofitant per destinar el pressupost de cultura a altres àmbits.

El sector també denuncia que la paràlisi derivada de la pandèmia ha generat un problema que no correspon al ministeri de Cultura sinó concretament al de Treball.

«S'han d'implicar alhora de donar-nos ajudes i ens cal un nou estatut del treballador de l'espectacle i els esdeveniments. Un canvi de model i que es creï un nou estatut del treballador», comenta Xavier Pons, portaveu de la protesta del sector a les comarques gironines.