una sala de ball frustrada als anys 20

? L'any 25, l'arquitecte Joan Roca Pinet va rebre l'encàrrec d'aixecar un nou edifici prop de Correus, el teatre Albèniz i cinema Coliseo Imperial per fer-hi una sala de ball. El projecte no va arribar a bon port i l'amo hi va acabar muntant la fàbrica d'espardenyes Gabaldà i Ferrer. Anys més tard, la planta baixa es va convertir en l'estació de la Sarfa i la de de dalt, en una pensió.