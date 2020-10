Roden una sèrie sobre sant Francesc d'Assís a la Catedral de Girona

L'entorn de la Catedral de Girona va viatjar ahir fins a l'edat mitjana per rodar algunes escenes de Glow and Darkness, una sèrie basada en la vida i obra de sant Francesc d'Assís, que compta entre els seus protagonistes amb actors com Jane Seymour, Denise Richards, Adrian Bouchet, Victòria Summer, Dominique Andersen, Bruce Davison, Joan Collins, Mira Sorvino, Fernando Gil, Itziar Fay o Eduardo Noriega.

Des de primera hora del matí, desenes de figurants esperaven el seu torn a la plaça dels Apòstols i a la part superior de les escales de la Catedral. Veïns del Barri Vell s'hi barrejaven encuriosits i s'hi feien fotografies. A la part de baix, camions, tècnics i més veïns, alguns dels quals visiblement molestos perquè ningú els havia avisat del rodatge i els impedien el pas.

El rodatge va durar només unes hores, i és que Girona ha estat escollida per rodar-hi poques escenes. Entre els actors que van passar per la ciutat, destaquen Itziar Fay i Adrian Bouchet.



Aturats per la covid

La filmació va començar al Marroc, però a causa de la covid-19 es va aturar al març. Després de diversos mesos, les càmeres han tornat a gravar en ciutats com Còrdova, Toledo, Càceres, Sigüenza, Burgos, Gandia, i Girona.

«L'ambició, la crueltat, el xoc de religions i de cultures cristiana i sarraïna, converteixen aquesta època en un espectacular període de la història», destaca la produtora de la sèrie. Tot i que la figura central és sant Francesc d'Assís, la sèrie introduirà personatges històrics de l'època, com Ricard Cor de Lleó, Leonor d'Aquitània o Maria de Xampanya.

L'obra es basa en un text original l'escriptor Alejandro Guillermo Roemmers, autor de títols com El regreso del joven príncipe o Sonetos del amor entero, que anteriorment ja va explicar la vida de Francesc d'Assís en un musical.

Produïda per José Luis Moreno, Glow and Darkness compta amb un pressupost d'uns sis milions d'euros per capítol. L'objectiu és rodar tres temporades, la primera de les quals es començaria a emetre l'any 2021, si bé encara no s'ha anunciat per quina cadena de televisió o plataforma es podrà veure.

A l'inici de la primera fase del rodatge, Moreno va destacar la importància de la fotografia en la sèrie, que va a càrrec de José Luis Alcaine (guanyador de cinc Goyas). «Els interiors, com que són de castells i catedrals, són foscos, però al final el que veiem és la creació del gòtic, on tots els edificis tracten d'arribar al cel, per la qual cosa hi ha molta llum», va dir Moreno.

No és la primera vegada que Moreno s'endinsa en la ficció històrica. L'any 2017 va codirigir Reinas/Queens, una minisèrie amb producció de la BBC i TVE que va passar desapercebuda a Espanya però que va tenir recorregut internacional.

D'altra banda, Moreno reivindica el feminisme de Glow and Darkness. «Les dones ja al segle XII passaven sempre per sobre dels homes i els guanyaven la batalla (...). Elles són el timó dels homes i de la història». Jane Seymour, que interpreta el personatge femení més potent de la sèrie, Leonor d'Aquitània, va coincidir amb aquest missatge assegurant que la sèrie «mostra una cosa que encara segueix passant en el nostre temps».