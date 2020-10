Troben restes de tritons i tortugues al jaciment del Camp dels Ninots

La nova campanya d'excavacions del Camp dels Ninots, a Caldes de Malavella ha posat al descobert una gran quantitat de restes d'esquelets d'amfibis, rèptils i peixos de fa 3,1 milions d'anys que van quedar atrapats en un volcà. L'excavació, que va començar el 14 de setembre i acaba avui, ha permès localitzar gripaus i granotes i dues espècies de tritons, molt difícils de localitzar en el registre paleontològic. També s'han recuperat nombroses restes de tortugues aquàtiques, la majoria pràcticament completes. Una d'elles, la coneguda com tortuga caiman, és també molt poc freqüent en el registre paleontològic i «excepcional» en aquesta etapa ja que es considerava que, a Europa, s'havia extingit fa uns 3,5 milions d'anys.

La campanya, on han participat una dotzena de professionals, s'ha centrat en l'excavació de la cala 9/10 del sector de Ca n'Argilera. Principalment, ha consistit en el desmuntatge horitzontal dels nivells 11 i 10, tots dos de fa 3,1 milions d'anys d'antiguitat. L'11 és precisament el més «ric» des del punt de vista paleontològic i on s'han localitzat la major part dels esquelets de macrovertebrats recuperats fins ara. L'excavació en aquest punt ha permès recuperar una gran quantitat de restes de petits vertebrats, sobretot peixos, rèptils i amfibis, en un estat de conservació «excepcional». Alguns d'ells, fins i tot, amb restes de possible matèria orgànica.

En concret, en el grup d'amfibis –abundant en el registre fòssil del Camp dels Ninots- s'han localitzat gripaus i granotes i tritons, amb esquelets sencers i connexió anatòmica d'exemplars de totes les edats. El cas dels tritons és, segons els experts, especialment rellevant perquè es tracta d'animals molt difícils de localitzar en el registre paleontològic. Els esquelets documentats corresponen a dos tipus diferents de tritons, els ofegabous i el tritó palmat.

La presència de granotes verdes i de dues formes de tritons constaten, segons han assenyalat els responsables de la campanya, la presència d'un medi aquàtic estable perquè es tracta d'espècies que no s'allunyen gaire de l'aigua durant l'any.

En relació a les nombroses tortugues aquàtiques localitzades, la majoria molt completes i en connexió anatòmica, els experts n'han descrit dues espècies: la Mauremys leprosa i la Chelydropsis cf.pontica. Aquesta última, coneguda com la tortuga caiman, és molt escassa al registre paleontològic. La troballa al Camp dels Ninots demostra, però, que va desaparèixer 400.000 anys més tard. El mateix passa amb l'altra espècie identificada, la Mauremys leprosa, coneguda popularment com la tortuga del rierol. En aquest cas, fins que no va aparèixer al Camp dels Ninots i al jaciment de La Higueruelas (Ciudad Real) s'associava als inicis del quaternari.La resta de peixos localitzats conformen, majoritàriament, esquelets complets i en connexió anatòmica. També s'han trobat, en colar el sediment, restes aïllades de vèrtebres i dents. En tots els casos, es tracta de peixos d'aigua dolça i hi està àmpliament representada la família dels ciprínids.