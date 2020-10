La modernitat de Mey Rahola, a l'InCadaqués

El festival de fotografia InCadaqués acollirà la primera exposició individual de la fotògrafa Mey Rahola, una de les primeres dones de l'Estat que va sobresortir en la fotografia artística als anys 30, i homenatjarà Joan Vehí, el fotògraf de Salvador Dalí, que va morir fa uns mesos. Del 15 al 25 d'octubre, 35 autors de 15 països exposaran en vint galeries del municipi i també en dues mostres subaquàtiques.

En col·laboració amb Photographic Social Vision, fundació assessora de l'Arxiu Mey Rahola, el festival reivindica la trajectòria d'una fotògrafa que va destacar per la seva modernitat en una exposició a l'església de Santa Maria. Nascuda el 1897 a Lleó i crescuda a Madrid, entre 1934 i 1936 es va establir a la ciutat de Barcelona, on va destacar en la fotografia artística gràcies a imatges de gran modernitat fins l'arribada de la guerra. A l'exili, a França, es va professionalitzar com a fotògrafa durant la Segona Guerra Mundial i després va continuar fent fotos durant les seves estades a Cadaqués, lloc d'origen del seu pare, i als Alps.

Un altre dels protagonistes del festival serà el fuster, amic i fotògraf de Dalí Joan Vehí (Cadaqués, 1929-2020). Gràcies a una relació d'amistat de més de 35 anys, es va convertir en autor de prop de 80.000 fotografies de l'artista en un entorn quotidià. El Museu de Cadaqués acull una gran exposició sobre l'obra de Vehí i sobre els retrats més íntims de Dalí.

Entre els autors que també formen part d'aquesta edició del certamen fotogràfic, destaca el duo artístic barceloní Albarrán Cabrera; la canadenca Lesia Maruschak, amb instal·lacions fotogràfiques exposades per primer cop a Europa; el treball colorista de la francesa Marguerite Bornhauser, el belga Noé Sendas amb la seva fotografia surrealista i Stéphane Mahé i el seu univers oníric que dilueix la línia entre fotografia i pintura.

A més, InCadaqués exposarà l'obra de René Groebli, mestre del blanc i negre que presentarà una sèrie íntima realitzada durant la seva lluna de mel l'any 1953 a París.

Entre els autors més joves, hi ha prevista la primera exposició de Martina Matencio i Maxime Fardeau, dos guanyadors de la residència artística del festival.

Pel que fa a les dues exposicions subaquàtiques estaran situades al Port Doguer i a Es Poal.

Durant l'Opening Weekend, que va de la nit del dijous 15 al diumenge 18 d'octubre, InCadaqués programa, a més, activitats paral·leles al voltant de la fotografia com tallers, projeccions i passejades fotogràfiques.