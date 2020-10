El Torneig de Dramatúrgia, també en línia però sense vot

La desena edició del Torneig de Dramatúrgia Catalana del festival Temporada Alta es podrà seguir des de la sala La Planeta de Girona, però també en línia. En aquest cas, però, el públic podrà gaudir de les lectures però no votar per decidir quin dels dos textos passa a la següent eliminatòria.

Com que per les restriccions d'aforament a la Planeta només hi podrà haver 100 persones, el festival dona l'opció de pagar dos euros i veure'n la retransmissió en directe a casa. No tindran dret a vot, però, perquè després d'una experiència similar a l'Argentina van veure que «qui té més vots és qui té més amics», bromejava ahir el director artístic adjunt del festival, Narcís Puig.

Els autors que hi participaran aquest any són Borja López Collado, Lara Díez, Eu Manzanares, Mar Monegal, Denise Duncan, Marta Solé, Jumon Erra i Queralt Riera. López Collado és el representant del País Valencià, ja que va guanyar el torneig de l'any passat, mentre que l'autora que va guanyar el concurs a les Balears ha declinat participar-hi per culpa de la pandèmia.



«Els subornats» de Cunillé

El festival ha programat 52 propostes de dramatúrgia i creació del país i ha impulsat vuit creacions catalanes per veure en format digital.

El primer espectacle d'autoria catalana que es veurà és Els subornats, que es podrà veure el 10 d'octubre i neix d'un encàrrec de Ruta 40 a la dramaturga Lluïsa Cunillé.

L'obra, dirigida per Lurdes Barba, neix a partir de l'univers particular de l'autora que planteja el paisatge humà d'uns personatges que es refugien en una cabina de projecció d'un cinema decadent. Escrita amb un to de cinema negre i una aparent trama de corrupció, Els subornats interroga al públic sobre el compromís individual amb el món en el que vivim. Després d'estrenar-se en el festival es podrà veure a la Sala Beckett.