Liberisliber premia «Geometria» i l'antologia poètica de Salvador Jàfer

La fira Liberisliber de Besalú ha premiat Geometria, de Víctor Iriarte, com el millor llibre de narrativa de l'any. El jurat ha destacat l'originalitat de la novel·la editada per Incorpore, que fa servir una registri cinematogràfic per articular un relat «agosarat en la forma i nolt ben trabat a nivell argumental», i ha escollit Panza de burro d'Andrea Abreu (editorial Barrett) com a finalista.

Pel que fa al premi Liberisliber Lira de poesia, el guanyador ha estat Salvador Jàfer per Orquídia. 1974-2018. Antologia personal (Edicions del Buc), que reuneix en un sol volum la major part de la producció poètica de l'autor valencià. Putes i consentits, d'Antonina Canyelles i il·lustrat per Marc Gil, publicar per Lapislàtzuli, és el finalista d'aquesta categoria.

A l'apartat de no ficció, el jurat ha destacat amb el Liberisliber Pensa La bossa o la vida de Salvador Lladó (Tigre de Paper) per la seva coherència i precisió. Ha quedat finalista Goethe en Dachau, de Nico Rost, editat per Contraescritura i traduït per Núria Molines.

Finalment, pel que fa a literatura infantil i juvenil, El llop de Rochette amb traducció de Núria Sales i editat per Símbol s'ha alçat amb el Liberisliber Xic Imago, i Les aventures d'Ulises de Carles Riba il·lustrat per Dani Torrent, de la figuerenca Cal·lígraf, amb el Xic Textus. El llibre dels Gnoms de Maciej Szymanowicz (Lata de Sal) i Ninot de fang, d'Emma Reyes i Carme Solé Vendrell (Libros del Zorro Rojo), han quedat finalistes.

La fira Liberisliber, en què participen 65 editorials independents, va començar ahir i continua avui amb activitats com signatures de llibres o diàlegs sobre la ciència-ficció escrita per dones i les microeditorials o el recital Pingüí Poesia.