Un Pepe Sales per a Bukowski

Charles Bukowski, l'escriptor maleït que va mostrar al món la cara més fosca del somni americà, serà el protagonista de la pròxima edició del Festival d'Art Independent Pepe Sales, organitzat per l'associació La Penyora Cultura. Personatge als marges del sistema, com tots els creadors en què es fixa el festival, el poeta i escriptor underground és tot un símbol del realisme brut, amb multitud de seguidors (i detractors) del seu particular univers de perdedors, alcohol, obsessions sexuals i incorrecció política.

«Va viure com va escriure: la seva literatura no era bruta, ell era brut», expliquen Consol Ribas i Lluís Llamas de La Penyora Cultura sobre el protagonista de la catorzena edició, a qui han escollit coincidint amb el centenari del seu naixement. «És un creador nascut del seu entorn, un gran pensador desesperat, que durant dècades no va veure la llum al final del túnel», afirma Llamas, que reivindica la vigència d'un autor «antisistema», «com molts dels que sortiran a partir d'ara, perquè la societat ho produeix, és gent a qui la societat expulsa».

«En el seu moment ja va tenir problemes per publicar, perquè estava fora del que estava socialment establert. Va ser un lliurepensador i això ens permetrà generar un debat sobre la llibertat de l'artista», explica Ribas sobre el personatge, que s'afegeix a la llista de «creadors maleïts» que ha reivindicat el festival al llarg de la seva història. A més del mateix Pepe Sales, per exemple, ha homenatjat Santa Teresa de Jesús, Roberto Bolaño o la poeta iraniana Forugh Farrojzad, gràcies a la implicació de més d'un centenar d'artistes i col·laboradors.

«Tots tenen en comú que es van saber abstreure de l'entorn per revelar la seva personalitat i idees més enllà del context, és una creació que neix de l'estómac i en molts casos, té una visió premonitòria del que vindria després», continua Llamas.

Amb una producció literària que inclou Mujeres, La senda del perdedor o Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones, Bukowski encaixa de sobres en la descripció. Nascut a Alemanya el 1920, es va traslladar als Estats Units a tres anys. Va treballar durant anys de carter, fins que ho fa deixar als 50 anys per sobreviure amb la literatura. Va morir el 1994 després d'una vida d'excessos, però la seva literatura alternativa i provocadora continua sumant adeptes des de la seva eclosió a finals dels setanta. I és que només entre el 1978 i el 79, Anagrama, l'editorial que li va obrir les portes del mercat en llengua espanyola, va vendre 100.000 exemplars de la seva obra.