La Casa Masó exhibeix els 50 anys de l'arxiu del COAC

Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de l'Arquitectura, la Casa Masó de Girona va inaugurar l'1 d'octubre l'exposició 50 Anys de l'Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC). Segons l'organització, la mostra és una «oportunitat única» per veure una selecció de projectes d'arquitectes vinculats a les comarques gironines, així com dibuixos d'obres d'altres llocs de Catalunya, que expliquen part de la història de l'arquitectura des de mitjan segle XIX fins a l'actualitat.

De les peces que la conformen, destaquen les que procedeixen de l'Arxiu Històric del COAC a Girona, com la Farmàcia Masó Puig, la Farinera Teixidor i la Casa Batlle de Rafael Masó, l'alçat del Cafè Espanya de Camil Oliveras, l'Escola de Belles Arts i l'arquitectura de Pelayo Martínez o l'Escola Vicens Vives de Josep Claret.

L'exposició es pot visitar del 6 d'octubre al 9 de gener de 2021 i forma part dels actes per commemorar el centenari de la Casa Masó. En total, recull els dibuixos originals d'uns 20 arquitectes entre els quals hi ha Francesc de Paula i Vilar, Joan Martorell amb un dibuix delineat per Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner o els RCR Arquitectes, guardonats amb el Premi Pritzker el 2017.



Un llibre commemoratiu

El 2019, l'Arxiu Històric del COAC va commemorar el seu cinquantè aniversari. Amb motiu d'aquesta celebració, el col·legi va editar una publicació que incorpora 150 dibuixos de l'Arxiu, entre els quals hi ha els que mostren a l'exposició. Segons el COAC, la tria és «representativa de tot el territori» i incorpora obres vinculades a l'edificació, l'urbanisme i el paisatgisme. Els dibuixos van acompanyats de comentaris firmats pel catedràtic Xavier Monteys, les arquitectes Carolina García, Carme Ribas i Irma Arribas, el fotògraf Manolo Laguillo i els historiadors Iván de la Nuez i Neus Moyano.