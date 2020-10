Montphoto premia l'italià Lorenzo Shoubridge

L'italià Lorenzo Shoubridge és el guanyador del Premi d'Honor del festival Montphoto de Lloret de Mar, que entre el 30 de setembre i el 3 d'octubre ha celebrat la seva 24a edició, la primera de manera completament en línia per la pandèmia. Aquest autor també va ser guanyador de la categoria Mamífers per la imatge "The Herd (el ramat)".

La pandèmia va portar al festival a crear, a més, una categoria especial anomenada "Natura des de casa", en què els participants van haver d'enviar fotografies realitzades durant el confinament. El guanyador d'aquesta categoria va ser Antonio Aguilera Galisteo amb una fotografia titulada "El cantant".

Per a aquesta edició, el concurs organitzat per Montphoto va rebre més de 14.000 fotos procedents de 68 països diferents. En la categoria de Fotografia de muntanya, la guanyadora va ser Anne Maernum, també italiana, amb la seva obra "Winter Wonders".

En la categoria Activitat de muntanya el guanyador va ser Txema Trull Poch amb una fotografia titulada "Passos que alimenten l'ànima", mentre que en la categoria d'Aus el guanyador va ser el francès Greg Lecoeur amb "Wings of the sea".

Lecoeur també va guanyar el primer premi de la categoria Món subaquàtic amb "Frozen mobil home", mentre que en la categoria Altres animals el primer premi va ser per Jaime Culebras amb l'obra "Padre invisible".

En la categoria de Món vegetal Fortunato Gatto, del Regne Unit, es va emportar el primer premi per "Tundra in the myst", mentre que el primer premi en la categoria de Paisatge va ser per al portuguès Jose Fragozo per "Masai Mara Sky" i el de la categoria "Macro" va ser per a l'espanyol Rubén Pérez Novo per "Baixa't d'aquí".

Finalment, David Salvatori, italià, va rebre el primer premi en la categoria de Denúncia ecològica i Peter Manschot, espanyol, va guanyar el premi a la millor foto d'Art a la natura.



Ponències de rellevància internacional

Malgrat haver-se desenvolupat totalment en línia, Montphoto ha pogut comptar amb ponències i trobades a través de la xarxa de nivell internacional, entre els quals destaquen el protagonitzat per la fotògrafa nord-americana Ami Vitale, documentalista guanyadora en cinc ocasions del premi atorgat per la organització World Press Photo.

Una altra de les grans intervencions dins del festival va estar protagonitzada per Kathy Moran, editora sènior de la revista National Geographic per a projectes d'història natural, qui va fer una revisió de portfolis de diferents fotògrafs.

El fotògraf de National Geographic David Doubilet, per la seva banda, va compartir amb els assistents les anècdotes darrere de les històries publicades per la coneguda revista: els intents, els èxits i algunes veritats doloroses del món de la documentació visual.

En un moment en què els principals festivals de fotografia s'han cancel·lat, la reconversió de MontPhoto de manera en línia ha permès, segons Josep Carreras, president de l'Associació MontPhoto, mantenir el seu compromís d'oferir aquestes ponències de primer nivell, a més de repartir 25.000 euros en premis.