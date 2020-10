El festival de cultura de Girona presenta una programació híbrida

El festival Som Cultura de Girona, que reuneix propostes d'aquest àmbit al llarg de novembre, presenta aquest any una programació híbrida que combina activitats presencials i virtuals.

Els responsables d'aquesta iniciativa, que arriba a la cinquena edició impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava i per la Diputació Provincial, han anunciat avui dimarts una seixantena d'activitats entre les quals destaca la de 'Els museus a casa', que a través de vídeos que es difondran en plataformes i web oficial substitueix a la de 'Els museus surten al carrer'.

Una altra d'aquestes propostes virtuals que relleven aquest any a les presencials consistirà en la retransmissió de visites guiades a diversos equipaments i exposicions.

Les activitats amb públic es reserven per als caps de setmana i destaca un repàs d'altres pandèmies del passat com la que tindrà com a escenari el monestir de Ripoll o la prevista a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran.

Els cementiris seran també protagonistes d'aquesta edició de Som Cultura amb el de Lloret de Mar i les seves tombes modernistes com a protagonista destacat.

El festival planteja també jocs de misteri en diverses localitats, la Nit dels Museus prevista pel 14 de novembre i rutes literàries per conèixer el llegat d'escriptors gironins.