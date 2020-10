Guillem Albà munta un 'Jaleiu' al Teatre Municipal de Girona dins del Temporada Alta

L'humorista Guillem Albà estrena aquest divendres 9 d'octubre al Teatre Municipal de Girona el seu nou muntatge titulat 'Jaleiu', dins de la programació del festival Temporada Alta. Albà pujarà a l'escenari acompanyat pels sis músics que formen la banda Marabunta, que ja han acompanyat Albà en altres espectacles. El format serà similar al d'altres muntatges, en què Guillem Albà farà diversos gags i es disfressarà en molts personatges per aconseguir aixecar somriures entre el públic. L'humorista ha destacat que aquesta és una tasca més difícil que mai perquè "costa una miqueta més" tenint en compte que la gent porta mascareta i està més separada entre ella. Tot i així, Guillem Albà ha remarcat la importància que la gent rigui actualment.

'Jaleiu' arriba aquest divendres al Teatre Municipal de Girona amb l'objectiu de fer riure al públic i que surti "amb més ganes de viure", tal com ha explicat el seu director, Guillem Albà. De fet, el pallasso ha detallat que sortirà a l'escenari acompanyat de la banda Marabunta per interpretar diversos gags i personatges que encomanin al públic "ganes de jugar" i que trenquin amb "la part més cerebral" per deixar pas a les emocions i passar una bona estona.

Es tracta d'un esquema similar al que ja havia explotat anteriorment amb Marabunta, però que a 'Jaleiu' intentarà que la banda guanyi més protagonisme. "Hem collat bastant els cargols i els músics juguen més", ha afirmat l'artista. Per això Guillem Albà ha destacat que en alguns dels gags, els músics "deixaran l'instrument i jugaran" amb el pallasso.

'Jaleiu' s'estrena en un moment en què riure és més important que mai a causa de la pandèmia. Tot i així, Albà té clar que "riure mai ha deixat de ser important, perquè sempre passen coses 'xungues'". Per això el pallasso ha detallat que vol aconseguir "que vingui gent de diferents edats i cultures" i que s'ho passin bé. "S'ha de demostrar que tots som iguals, vinguem d'on vinguem", ha afegit, "per això una de les coses que crec que serveix un pallasso és per fer veure que la vida és més fàcil".

De tota manera, Guillem Albà és conscient que juga amb alguns elements "en contra" arran de les restriccions, com ara l'ús de la mascareta. "El riure és una de les coses que s'encomana", ha assegurat l'artista. Però la mascareta ha assegura que s'ha convertit en "una frontera" ja que la gent està més cohibida. A més, també és un entrebanc pels artistes ja que no poden reconèixer què sent el públic en cada moment.

"No veus si riuen o no", ha lamentat Albà. Per Això l'artista ha detallat que estan buscant "La manera" de veure a través dels ulls o d'altres senyals i expressions corporals si la gent s'ho està passant bé.

A més, Guillem Albà si que ha reconegut que la distància que ha de tenir amb el públic també impedeix algunes accions que feia abans amb els espectadors, com ara abraçar-los. Tot i així, aquesta garantia de la distància fa que "una petita cosa ara és molt més gran" i que cada vegada que Albà baixa de l'escenari té més força que abans.

Guillem Albà torna al Temporada Alta després d'haver-hi actuat amb 'Calma' i 'Pluja'. Ara estrena 'Jaleiu' el proper divendres a dos quarts de nou del vespre. L'espectacle té una durada d'una hora i mitja.