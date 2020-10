L'Audiència d'Osca confirma que els murals del monestir de Sixena han de tornar a l'Aragó

L'Audiència d'Osca confirma la sentència que ordena el trasllat de les pintures murals del monestir de Vilanova de Sixena que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). D'aquesta manera, s'han desestimat els recursos d'apel·lació que van interposar el Govern i el mateix MNAC a la sentència del 4 de juliol de 2016 emesa pel jutjat d'Instrucció número 2 d'Osca. La jutgessa va justificar la seva decisió posant en dubte l'existència del contracte entre les monges propietàries del monestir i el MNAC per cedir indefinidament els frescos exposats al museu, i ara la interlocutòria emesa per l'Audiència divendres passat ratifica novament aquest punt.

La sentència que ara ha estat confirmada obliga a restituir els frescos murals originals de la sala capitular del Monestir de Sixena, que estan exposats al MNAC, al seu lloc d'origen. Les pintures murals decoraven des del segle XII el monestir però un incendi durant la Guerra Civil les va malmetre. Patrimoni de la Generalitat les va recuperar i les va portar a Barcelona, on van ser restaurades. El MNAC les té en dipòsit des de l'any 1940 i, des de 1960, estan exposades al públic com una de les grans obres mestres de la col·lecció de museu.



Nous recursos, ara al Suprem

La Generalitat i el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) van confirmar ahir que recorreran al Tribunal Suprem la sentència. Tenen vint dies per presentar un recurs de cassació tal com s'indica a la sentència de l'Audiència d'Osca. Segons van indicar ahir fonts del MNAC, les pintures, però, seguiran al museu perquè la sentència no és ferma. Des del museu insisteixen en la fragilitat dels frescos romànics davant el risc de desmuntar-los i traslladar-los fins a l'Aragó, tal com posen en evidència diversos informes tècnics presentats. Recorden, en aquest sentit, que el jutjat d'Osca ja va rebutjar l'execució provisional de la sentència que reclamava l'Aragó ja que el trasllat provisional de les pintures suposava un «risc greu» de deteriorament.

De la seva banda, el conseller de Cultura del govern d'Aragó, Felipe Faci, va manifestar ahir la seva satisfacció per la sentència de l'Audiència d'Osca. Faci ho va qualificar com una «notícia excel·lent» perquè «torna a donar la raó al legítim propietari de les peces: Aragó». El conseller també va donar per fet que la resolució definitiva que haurà de dictar el Tribunal Suprem els donarà la raó.