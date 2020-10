Maria del Mar Bonet, Carla Simón i El Tricicle, Premis Nacionals de Cultura

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha decidit reconèixer amb el Premi Nacional de Cultura la cantant Maria del Mar Bonet, la residència de treball per a artistes i investigadors Centre d'Art i Natura de Farrera (CAN), la directora i guionista de cinema Carla Simón, la companyia de teatre Tricicle i el projecte musical Xamfrà. Els cinc guardonats són per al Plenari del CoNCA «una expressió magnífica de qualitat, prestigi, passió i professionalitat».

Tal com va anunciar el passat mes de febrer el CoNCA, una de les novetats per aquest any és rebaixar de 10 a 5 el nombre de Premis Nacionals de Cultura per incrementar el coneixement i el prestigi de la màxima distinció cultural del país i dedicar a cada premiat un programa de difusió que s'allargui al llarg de tot l'any.

La cantant i compositora mallorquina Maria del Mar Bonet rebrà la màxima distinció cultural del país pel conjunt de la seva obra artística, «amb més de cinquanta anys de trajectòria, en què ha excel·lit com a cantant i ha exercit com a ambaixadora de la música popular mediterrània en tota la seva diversitat». En declaracions a l'ACN, la cantant valora el guardó com una «onada d'aire càlid» enmig d'un any difícil, de distanciament físic i moltes complexitats per seguir amb la feina.

La companyia de teatre de Joan Gràcia, Carles Sans i Paco Mir, Tricicle, serà reconeguda amb el guardó després de quatre dècades dalt dels escenaris i d'anunciar recentment la seva retirada. La companyia va rebre l'anunci amb alegria però aprofitant per recordar que «a vegades» s'ha dubtat sobre si la seva proposta escènica era o no cultura en majúscules. «Nosaltres no n'hem tingut cap dubte mai, i avui es referma», va celebrar Carles Sans, mentre Joan Gràcia recordava que el guardó reconeix amb el seu comiat dels escenaris, que no ha pogut ser rodó per culpa de la pandèmia.

La directora i guionista de cinema Carla Simón ha estat premiada als principals festivals del món amb la seva òpera prima Estiu 1993, rodada a La Garrotxa i convertida en una de les millors pel·lícules de 2017. El CoNCA ha volgut incorporar amb ella «el reconeixement a professionals que són referents per a les generacions més joves. Simón ha esdevingut una clara font d'inspiració per a tota una fornada de directores catalanes», ha assenyalat el Consell.

Simón va comentar ahir que l'ha sorprès el premi ja que la seva carrera és encara «incipient», però que l'omple d'alegria i també de «responsabilitat» envers el que ha de venir professionalment. La jove directora també va dir que és un estímul després d'un any difícil en què ha hagut d'ajornar el rodatge del seu segon llargmetratge.

El projecte de música, teatre i dansa Xamfrà i la residència de creació Centre d'Art i Natura de Farrera (CAN) són «dos exemples d'un ferm compromís comunitari i amb el territori que els acull». Segons va remarcar el CoNCA, Xamfrà ha estat el punt de trobada durant més de cinquanta anys per a milers d'infants i famílies als barris del Raval, Sant Antoni i el Poble-sec. El Centre d'Art i Natura de Farrera, per la seva part, fa vint-i-cinc anys que aixopluga artistes i investigadors al Pallars Sobirà. El CoNCA premiarà aquest centre per «la seva extraordinària tasca educadora».



Lliurament dels premis

L'acte de lliurament dels guardons tindrà lloc el diumenge 29 de novembre a la Capella del MACBA. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona el dia abans compleix 25 anys de vida i el CoNCA es vol sumar a la celebració del seu primer quart de segle. Sota la direcció artística de Xavier Ricart, l'acte retrà homenatge a les persones i entitats guardonades posant en el centre la seva obra i la seva relació amb el públic.