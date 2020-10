Palamós s'omple de dansa fins al desembre amb el 17è Onadance

La dissetena edició del festival Onadance portarà a Palamós des d'aquest octubre i fins el 18 de desembre catorze propostes de dansa professional. La major part de les coreografies d'enguany es representaran al teatre La Gorga i seran amb entrada gratuïta.

El certamen, que compta amb la direcció artística de CobosMika, va arrencar divendres amb In the same ship de la companyia Collectif Orobanches, i proposa, entre d'altres espectacles, el muntatge de dansa-circ Homenaje d'En Diciembre, Dot de Maduixa Teatre o el sisè Concurs de Joves Intèrprets de Dansa Contemporània. El 17 d'octubre hi ha previst l'espectacle Hippos de Zum-Zum Teatre i posteriorment tindrà lloc la celebració dels 20 anys de la companyia de dansa palamosina, CobosMika Company, dirigida pels ballarins i coreògrafs locals, Olga Cobos i Peter Mika.