Després de set anys de gira amb l'espectacle Marabunta, Guillem Albà i els sis músics de La Marabunta estrenen al festival Temporada Alta Jaleiu, un nou muntatge que combina l'humor del clown amb la música, «dos llenguatges molt potents perquè són emocionals, no cerebrals», assegura Guillem Albà.

«No és una segona part de Marabunta, però hi defensem el mateix: la música en directe i el pallasso, el riure perquè sí i per celebrar la vida», explica Albà, que assenyala que el riure «ens fa sentir immortals uns segons, perquè desconnectes de tot i tothom». «Ens demostra que tots sóm iguals, perquè ens posa al mateix nivell», continua.

Sobre l'espectacle que presenta divendres al Teatre Municipal de Girona, assenyala que l'objectiu és «que tothom en surti amb més energia i ganes de viure».

El format serà similar al d'altres muntatges d'Albà, en què el còmic farà diversos gags i es disfressarà de molts personatges secundat per uns músics més actius que en altres ocasions: «Hem potenciat la barreja de clown i música, perquè a part de tocar molts estils diferents per cada gag, els músics actuen i juguen amb mi, no són una banda al fons».

Respecte a si les mesures sanitàries per evitarnous contagis frenen la improvisació i el contacte amb el públic, Albà assegura que «és més complicat jugar amb l'espectador com ho fèiem fins ara, però hem de trobar altres maneres». «Si abans podies saltar sense avisar i abraçar algú o anaves entre les cadires, ara no pots i has de trobar altres coses», diu, tot i que assenyala que «la sorpresa, que de fet és la base del riure, i la improvisació hi són igual, però amb distància».

Tot i l'estrena del nou espectacle, Albà girant també amb els espectacles anteriors, Marabunta i Calma!, estrenat fa un any també a Temporada Alta i que ha vist com la gira que tenia prevista per la primavera quedava interrompuda per la pandèmia.

«Estàvem en un moment molt maco perquè omplíem els teatres amb gent de moltes edats molt diferents, però gairebé tot ho hem pogut moure a la tardor o a l'any vinent», explica.

Reconeix, però, que ara van molt més al dia. «En aquesta professió ja estàvem entrenats en la improvisació, però ara celebrem qualsevol bolo, perquè pot caure per mil motius. La setmana passada actuàvem a Polònia i no m'ho creia, i ara fins que divendres no sigui a Girona, no em creuré que estrenem!» assegura.