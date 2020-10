El Bisbat millorarà l'espai on s'exposa el Tapís de la Creació

El Bisbat de Girona millorarà l'espai on s'exposa el Tapís de la Creació, un dels elements més destacats del Tresor de la Catedral de Girona. L'Ajuntament de Girona ja li ha atorgat la llicència d'obres per traslladar el brodat, peça magna del romànic català d'entre els segles XI i XII, i reformar la sala del Tresor on s'exhibeix. El projecte global per traslladar la peça i adequar l'espai puja a més de 663.000 euros i el Capítol de la Catedral preveu donar-ne aviat tots els detalls, segons van informar ahir fons del Bisbat.

A mitjans d'aquest mes de setembre, el Departament de Cultura ja va incloure el projecte per potenciar els elements més destacats del Tresor de la Catedral en una llista de 57 iniciatives culturals en què la Generalitat invertirà 27 milions d'euros entre el 2020 i el 2023. Es tracta de fons propis del Govern català que serviran per compensar els diners europeus (ajuts Feder) destinats a Cultura que es van haver de derivar al Departament de Salut per fer front a la pandèmia.



Una sala condicionada el 2012

L'any 2012 el brodat va tornar a la seu després d'una minuciosa restauració que es va allargar cinc mesos al Centre de Restauració de Béns Mobles de Valldoreix i va passar a ser exposat en una sala condicionada per protegir-lo d'agents externs.

Amb una llum tènue que l'enfoca, actualment el Tapís de la Creació recolza en un bastidor d'alumini que substitueix l'anterior, de fusta, i està lleugerament inclinat per evitar les tensions derivades del seu pes.

A més, es troba en una sala totalment hermètica, aïllada dels visitants per un vidre, per mantenir estables la temperatura i la humitat. En aquella reforma també es van millorar les mesures de seguretat per facilitar-ne la protecció i, en cas d'emergència, ara es pot retirar ràpidament.

Aquells treballs per eliminar les acumulacions de pols, desfer els afegits i recosits i adequar el nou espai expositiu van tenir un cost de 136.600 euros, que va aportar l'Obra Social de La Caixa a través del programa Romànic Obert.