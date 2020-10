Delbono porta a Girona el circ de les emocions

El director italià Pippo Delbono porta dilluns al festival Temporada Alta de Girona La Gioia (la joia), una producció «nostàlgica» que vol oferir a l'espectador un «camí» per entendre algunes de les emocions més extremes, des de la joia fins a la tristesa més absoluta.

De fet, el director creu que una persona només pot entendre l'alegria i la felicitat després de «molt de sofriment». Per això, el director va avançar que a La Gioia la gent podrà veure «molt de dolor» conjuntament amb «històries d'amor».

Aquest patiment que reflexa Delbono en la seva producció prové d'un moment molt dur que va viure fa uns anys, un patiment que li va fer nèixer la idea per l'espectacle, que viurà la seva única funció a Catalunya al Teatre Municipal de Girona.

L'espectacle se situa en l'ambient d'un circ, que la majoria de la gent ho associa amb la felicitat, l'alegria i l'humor. Però al darrera dels pallassos somrient hi pot haver patiment i tristesa, unes emocions que en molts casos no fa falta explicar amb paraules, sinó que es transmetran amb mirades i gestos. De fet, les obres de Delbono són característiques per la poca fluïdesa del text.



Un homenatge a Bobó

La Gioia es va estrenar ara fa un parell d'anys, encara amb Bobó a la companyia. Es tracta d'un dels actors que més ha treballat amb Delbono, amb qui ha col·laborat des de fa més de vint anys, que fa uns mesos va morir, per això després de la seva mort, l'espectacle s'ha convertit en «un homenatge a ell».

Bobó va participar en diversos projectes de Delbono, tan en produccions teatrals com cinematogràfiques. El director italià el va conèixer en uns tallers que impartia en un en un centre psiquiàtric l'any 1996. Era un home sordmut i analfabet, però que va «salvar» la vida de Pippo Delbono, que passava per un mal moment.

De fet, Pippo Delbono sempre ha volgut comptar amb actors que provenien de circumstàncies personals difícils a la seva companyia, per això en la seva troupe hi ha actors amb síndrome de Down, refugiats o també persones indigents.

L'italià ha defensat que tots ells tenien «ànima» i «actitud» i ho considera com un aspecte clau a l'hora de ser actor. Segons Pippo Delbono, hi ha coses que no s'aprenen «en una acadèmia» i per això cal anar a buscar les persones que tinguin aquest talent i no la seva formació.