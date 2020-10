Descobreixen 1.300 m2 de la vila medieval a la Ciutadella de Roses

Els nous treballs arqueològics que s'han fet durant els mesos d'agost i setembre a la Ciutadella de Roses han posat al descobert 1.300 m2 més de la vila medieval. El projecte s'ha concentrat en analitzar la trama urbana dels dos extrems del carrer Major. D'una banda, s'ha estudiat la zona més propera al monestir de Santa Maria i de l'altra la part meridional a tocar de les muralles. Es tracta d'uns treballs encarregats i finançats per l'Ajuntament de Roses i dirigits per la Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni de la Universitat de Girona (UdG). L'estudi suposa la continuació d'una estratègia d'excavació que té com a finalitat recuperar l'urbanisme de la vila.

Des del consistori consideren que aquesta campanya suposa un "salt qualitatiu important" tant en el coneixement de la història i evolució de la vila medieval de Roses, com en el valor patrimonial de l'espai. El motiu és que els nous elements permeten "comprendre molt millor la història i evolució de la població en època medieval", a més dels canvis produïts després de la construcció de la fortalesa militar coneguda com la Ciutadella, augmentant pràcticament en un 25% la superfície visitable de la vila medieval.

En concret, la campanya ha permès descobrir una part important de dos dels principals carrers de la població que comunicaven la zona del port amb el monestir de Santa Maria, a més d'una part important de les illes de cases situades entre els dos carrers.

En aquesta zona, de fet, es pot resseguir l'estructura de les edificacions medievals, formades generalment per tot un seguit de cases allargassades, que ocupaven tota la longitud existent entre les dues vies que s'han estudiat, amb façanes relativament estretes.

La campanya també ha permès documentar el procés de desestructuració de tot aquest espai iniciat durant la guerra dels Segadors. Els experts assenyalen que des de tot l'angle sud-est de la vila, fins a l'est del carrer Nou, es va reconvertir en un gran complex destinat a magatzems, oficines i espais relacionats amb el funcionament de les tropes aquarterades a la fortalesa.

Per contra, bona part de la zona situada a l'oest del carrer Nou va conservar l'estructura d'època medieval, fet que permet al visitant copsar de forma ràpida, els canvis produïts en aquest espai al llarg del temps.

Es tracta doncs d'un espai amb un "gran valor didàctic" permetent copsar de forma ràpida i simple els canvis produïts entre època medieval i moderna.